Barcelona, 21 de noviembre de 2026. La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha prometido este sábado que llevarán una nueva ley del padrón al Congreso en el próximo mandato: "La ley está hecha y la llevaremos aprobada en esta nueva legislatura". "Los impuestos que pagamos en Catalunya los tenemos que gestionar, recaudar y decidir desde Catalunya. Y en esta legislatura, la gente de Junts devolveremos el dinero de los catalanes a Catalunya. Y también, la nueva ley del padrón", ha destacado en un mitin en Vic (Barcelona) ante más de medio millar de personas, donde el partido ha querido reivindicar su fuerza municipal. (Fuente: Junts)