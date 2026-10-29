Nogueras (Junts) reclama al Gobierno asumir responsabilidades

Barcelona, 29 de octubre de 2026. La candidata de Junts al Congreso Miriam Nogueras ha reclamado este jueves al Gobierno asumir responsabilidades y no pasarlas a terceros tras el accidente de trenes en Toledo. "Ante la tragedia en la que estamos, lo que debe hacer un Gobierno y lo que debería hacer este Gobierno es asumir las responsabilidades y no pasar estas responsabilidades a terceros, y más cuando se trata de un tema de seguridad", ha destacado en un video enviado por el partido a los medios. (Fuente: Junts)