Barcelona, 23 de noviembre de 2026. La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha replicado este lunes las declaraciones del presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, de que no aceptará un referéndum aunque necesiten sus votos: "Este mismo señor decía que no habría amnistía" antes de los comicios de 2023. "Todo lo que está diciendo este señor o lo que dijo la legislatura pasada que era imposible, Junts lo hemos hecho posible. También nos han dicho que era imposible que el dinero de los catalanes vuelva a Catalunya y, si Junts es decisiva, volverán a Catalunya", ha sostenido en declaraciones a los medios.