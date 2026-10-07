La nueva facturación agro de BBVA crece tres veces más rápido que el banco en España

Madrid, 7 de octubre de 2026. BBVA ha presentado en Fruit Attraction su modelo para el sector agro, una prioridad para el banco. Su nueva facturación creció tres veces más rápido que la del banco en España en el segundo trimestre de 2026, frente al mismo periodo de 2025. El modelo global de especialización de BBVA en el sector agro, presente en siete países, combina equipos especializados, herramientas digitales, analítica avanzada y el conocimiento de más de 250 actividades agroalimentarias. Una apuesta que se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento de la compañía y de actividades con capacidad para transformar la economía.