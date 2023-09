Los nuevos muñecos con síndrome de Down y con Implante Coclear fomentan la diversidad en niños

Porque el juego es una de las mejores herramientas para educar y fomentar el desarrollo de los más pequeños, la compañía de juguetes FAMOSA ha presentado Nenuco con síndrome de Down y Nenuco con Implante Coclear, dos nuevos muñecos que se suman a la línea de Nenuco Diversidad e Inclusión. Con estos nuevos lanzamientos, y en colaboración con las asociaciones DOWN ESPAÑA, y la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España (AICE), la compañía pretende fomentar en los niños los valores de la diversidad y la inclusión de las personas con todo tipo de capacidades. Una iniciativa educativa para niños y niñas desde primera infancia que, el día de mañana, formarán parte de la sociedad futura. Nenuco no es sólo un muñeco, es un icono de la infancia que nos ha acompañado durante sus más de 45 años de vida y que se ha adaptado a los cambios generacionales de la sociedad.