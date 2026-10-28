El número de fallecidos se mantiene en 68 y los hospitalizados ascienden a 107 en C-LM

Urda, Toledo, 28 de octubre de 2026. El número de fallecidos en el accidente ferroviario provocado por el alcance de dos trenes de alta velocidad en las inmediaciones de la estación de la localidad toledana de Urda se mantiene en 68 pero podrían aparecer más al mover los vagones, según ha confirmado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. En declaraciones a los medios, tras la reunión mantenida con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, García-Page ha apuntado que dentro de los 68 fallecidos, hay cuatro cadáveres que todavía están atrapados.