Ocho de cada diez consumidores adelanta la compra de juguetes navideños para ahorrar

Madrid, 28 de octubre de 2026. 8 de cada 10 consumidores en España adelantan sus compras navideñas para encontrar precios más bajos, aprovechando períodos como Black Friday. Así lo revela el estudio "Hábitos y tendencias de compra de juguetes para Navidad", realizado por Beruby para Amazon, que analiza cómo se preparan los consumidores para estas fechas, cuáles son las preferencias de mayores y pequeños a la hora de elegir los juguetes que pedirán a Papá Noel y los Reyes Magos, y qué factores influyen en esta decisión. Según el estudio, además del ahorro, un 41% de los consumidores adelantan sus compras para evitar que el juguete que desean se agote y el 40% lo hace para huir del estrés que supone dejarlo para última hora. Solo un 3% espera a los días previos de Navidad o Reyes. Coincidiendo con la publicación del estudio, y para ayudar a las familias a acertar con sus regalos, Amazon ha revelado su lista de "Los juguetes más deseados" para esta Navidad. Una selección que reúne propuestas para todas las edades, gustos y presupuestos. Y ahora que la Navidad está cada vez más cerca, es el momento de que tanto mayores como pequeños empiecen a poner por escrito sus sueños.