Valencia, 20 de noviembre de 2026. La candidata de Compromís a la alcaldía de València, Mónica Oltra, ha afirmado que los aspirantes de PSOE y PP a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, mostraron en el cara a cara de las elecciones del 29N "la vieja receta del bipartidismo" que "no da respuestas" a los problemas de la ciudadanía, sobre todo en materia de vivienda. Oltra ha explicado que estuvo "viendo el debate hasta la extenuación por aburrimiento" y que incluso le dieron "ganas de ir a la mesa" ante el tono que adoptaron Sánchez y Feijóo y las propuestas que trasladaron. "Escuche demasiadas veces 'estoy de acuerdo con usted, señor Feijóo'", ha reprochado al presidente del Gobierno. La exvicepresidenta de la Generalitat considera que "este bipartidismo no da respuestas" y no supone "una defensa de los derechos de la clase trabajadora": "Y, desde luego, no es una barrera a la extrema derecha".