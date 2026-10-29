Oposición inicia contactos para formar Gobierno mientras se ratifica la victoria de Netanyahu

Israel, 29 de octubre de 2026. El resultado final de las elecciones de este martes en Israel ha confirmado al Likud del primer ministro, Benjamin Netanyahu, como la fuerza más votada. Sin embargo, tanto su bloque como el de la oposición que lidera Gadi Eisenkot se han quedado muy lejos de la cifra mágica de los 61 escaños en la Knesset, según los últimos datos de la Comisión Electoral Central, por lo que se auguran días si no semanas de negociaciones para intentar evitar que los israelíes tengan que pasar de nuevo por las urnas. (Fuente: CCTV/EP/ONU/Netanyahu/DPA/Latina/GPO)