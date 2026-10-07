Las organizaciones agrarias aragonesas reclaman medidas estructurales

Zaragoza, 7 de octubre de 2026. Las organizaciones agrarias ARAGA, ASAJA Aragón, UAGA-COAG y UPA Aragón han reclamado en Zaragoza este miércoles, 7 de octubre, frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Aragón, medidas estructurales para garantizar un sector agrario "viable, competitivo y con futuro", ante el incremento de los costes de producción, especialmente del gasóleo y los fertilizantes, y han advertido de que alrededor del 40 por ciento del cereal aragonés corre el riesgo de no sembrarse esta campaña.