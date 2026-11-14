P1- La reina Sofía inaugura en Madrid la Gran Recogida de Alimentos 2026 junto a la FESBAL

Madrid, 14 de noviembre de 2026. La reina Sofía inaugura en Madrid la Gran Recogida de alimentos 2026 junto a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). La visita se enmarca en la colaboración permanente que la Fundación Reina Sofía mantiene con la FESBAL desde 2012 y se ha consolidado como uno de los programas sociales más destacados de la institución. S.M. la reina doña Sofía visibiliza el apoyo a esta campaña solidaria que tiene como objetivo alcanzar el equivalente a 10 millones de kilos de alimentos para atender a casi un millón de personas vulnerables en toda España. Imágenes de los voluntarios del Banco de Alimentos. Imágenes de la reina Sofía en la Gran Recogida junto a los representantes de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Imágenes de la reina Sofía saludando a los voluntarios del Banco de Alimentos. Imágenes de la reina Sofía en la Gran Recogida junto a los representantes de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Imágenes del letrero "El mercado". Imágenes de la reina Sofía en la Gran Recogida junto a los representantes de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Imágenes de la reina Sofía en la caja del supermercado junto a los representantes de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Imágenes de la reina Sofía en la Gran Recogida junto a los representantes de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Imágenes de la reina Sofía saludando a los voluntarios del Banco de Alimentos. Imágenes de la reina Sofía en la Gran Recogida junto a los representantes de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Imágenes de la reina Sofía saludando a los voluntarios del Banco de Alimentos. Imágenes de la reina Sofía posando con los voluntarios del Banco de Alimentos.