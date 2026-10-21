Paciente de transplante renal dice que la recuperación ha sido "mucho mejor" de lo que pensaba

Barcelona, 21 de octubre de 2026. Declaraciones de la paciente a la que se realizó el primer trasplante renal de Europa de donante vivo hecho con cirugía robótica de una única incisión, de 58 años y de nombre Sílvia. Tras 9 días de ingreso en el hospital, la paciente relata que la recuperación ha sido "mucho mejor" de lo que pensaba, que su estado físico es muy bueno, que no ha tenido molestias ni dolores físicos y que, en cuanto a capacidad de movilidad y energía, se encuentra, si no al 100%, al 95%.