Padres y madres acuden a la ofrenda a La Almudena para "proteger derechos de sus hijos"

Madrid, 9 de noviembre de 2026. Declaraciones de los padres y madres que han acudido a la ofrenda floral a la Virgen de La Almudena, por el día de la patrona de Madrid, quienes han asegurado que su obligación es "proteger y garantizar que los derechos de sus hijos se pueda ejercer". Por otro lado, han señalado que mientras no se produzcan negociaciones por la situación educativa en Madrid "no se están respetando los derechos de nuestras criaturas". Por ello, han hecho una ofrenda floral a la Virgen para pedir que "el sufrimiento de las criaturas termine mañana".