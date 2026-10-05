Page anuncia 167 nuevas plazas para la ampliación de Hospital Universitario de Guadalajara

Guadalajara, 5 de octubre de 2026. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado durante la inauguración de las nuevas instalaciones y centro de Formación y Negocios de CEOE-Cepyme en Guadalajara, que antes de que finalice el año se crearán 167 nuevas plazas en la plantilla orgánica del Sescam para completar la dotación de profesionales vinculada a la ampliación del Hospital Universitario, y también ha avanzado la finalización del centro de salud Los Valles. (Fuente: Gobierno Castilla-La Mancha)