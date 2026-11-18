Bruselas, 18 de noviembre de 2026. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha reunido esta tarde, en Bruselas, con la vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, con el objetivo de que "parte de la provincia de Guadalajara consiga las mismas condiciones, los mismos beneficios fiscales y la misma excepcionalidad que Europa concede y permite a los estados nacionales, por ejemplo, para la provincia de Cuenca". (Fuente: Gobierno Castilla-La Mancha)