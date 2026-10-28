País Vasco, Madrid y Cataluña, mejor sanidad pública según la percepción de los españoles

Madrid, 28 de octubre de 2026. País Vasco, Comunidad de Madrid y Cataluña continúan siendo los principales referentes sanitarios del país. Esta es una de las principales conclusiones de la segunda oleada del estudio realizado por Ipsos sobre percepción ciudadana del sistema sanitario público en España. La capacitación de médicos y del personal de enfermería tienen una valoración positiva por parte de los encuestados. Sin embargo, las listas de espera siguen siendo el principal problema percibido por los españoles. La ciudadanía identifica con claridad las principales áreas de mejora. Alrededor de 6 de cada 10 personas considera prioritario reducir las listas de espera, así como aumentar el número de profesionales sanitarios.