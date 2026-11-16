Publicado 16/11/2026 14:51:14 +01:00CET

Paralizan desahucio de un hombre en Valencia hasta este viernes: "Mi situación es crítica"

Valencia, 16 de noviembre de 2026. La comisión judicial ha paralizado hasta este próximo viernes el desahucio de Jose María Buahoiri, la persona de 63 años en situación de vulnerabilidad que iba a ser desahuciada este lunes en un finca en la Avenida Doctor Peset Aleixandre en la ciudad de Valencia. "Estoy con una sonda, mi situación es crítica y no tengo a donde ir", ha comentado Buahoiri quien ha explicado que lleva más de 22 años residiendo en este piso. A la convocatoria del desahucio, que finalmente no se ha ejecutado, se han desplazado miembros de la PAH para tratar de impedir que se llevara a cabo. José Luis González, portavoz de la PAH, ha detallado todo el proceso judicial previo a la orden de desahucio y ha calificado de "insulto a la situación de salud de esta persona" que se haya aplazado hasta este viernes: "Solicitamos del juez que tome en consideración la argumentación que le ha facilitado el letrado de oficio y solicitamos al gobierno valenciano que intervenga para frenar este desahucio y a la población valenciana que el viernes acudan a esta vivienda porque Jose María no se puede ir de su casa en estas condiciones".