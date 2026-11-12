Parlon asegura que los Mossos actuaron con ponderación y lamenta los daños de "4 facinerosos"

Barcelona, 12 de noviembre de 2026. La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha asegurado que los Mossos d'Esquadra actuaron con ponderación tras la manifestación de la huelga general del 11N de este miércoles en Barcelona y ha lamentado los daños y disturbios que promovieron "4 facinerosos". "Ellos son noticia hoy y no deberían serlo. No deberían tener cabida en una sociedad democrática", ha subrayado Parlon en rueda de prensa este jueves acompañada de la comisaria jefa del cuerpo, Sílvia Catà, para hacer balance del dispositivo policial de este miércoles, que se saldó con 52 detenidos, 46 de los cuales mayores de edad y 6 menores.