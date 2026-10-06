Del "paso adelante" a la "transacción": El aval del TC a la malversación divide a los partidos

Barcelona, 6 de octubre de 2026. El aval del Constitucional a la amnistía ya provoca reacciones enfrentadas. Desde Esquerra, Oriol Junqueras da por cerrada una etapa y reclama ahora avanzar hacia el derecho a decidir, ya que "el futuro de Cataluña lo deciden los ciudadanos de Cataluña y no los tribunales". Por parte de Junts, Jordi Turull habla directamente de una "gran victoria" del independentismo. Una lectura muy distinta a la del Gobierno. Pedro Sánchez reivindica la amnistía como una vía para recuperar la convivencia. Frente a ese mensaje, el Partido Popular acusa a Sánchez de haber ligado su investidura a la amnistía. (Fuente: Europa Press, Junts, ERC, Congreso)