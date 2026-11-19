Madrid, 19 de noviembre de 2026. El centrocampista del Athletic Club Peio Canales desvela que Edin Terzic le ha pedido que "traslade" al equipo rojiblanco el fútbol que desplegó la pasada temporada en Santander, y describe al técnico alemán como "muy cercano con los jugadores" y con una idea futbolística "más atrevido con el balón", buscando acumular "más gente por dentro". "Desde el primer día, Terzic ha sido muy cercano con los jugadores, ha tenido charlas individuales donde te da su punto de vista y tú puedas hablar tranquilamente de lo que piensas. En mi caso, hablamos tanto de jugar de media punta como más atrasado. Él me ve en las dos, pero dependiendo del rival y de la situación del equipo. Me ha pedido es que traslade al Athletic lo que hice en Santander", subraya el centrocampista de Barrika.