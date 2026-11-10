Piedralaves (Ávila) es evacuada ante el riesgo de colapso de la presa del Horcajo

Piedralaves (Ávila), 10 de noviembre de 2026. La borrasca 'Charles' ya ha llegado a nuestro país, provocando los primeros estragos en diversos puntos de nuestra geografía, con una especial afectación en la provincia de Ávila. Aquí, la AEMET ha activado el aviso rojo por lluvias en la zona sur de la provincia; mientras que el 112 ha informado de que los avisos por fenómenos meteorológicos adversos en el conjunto de Castilla y León se han incrementado de cara a las próximas horas. Uno de los municipios que presenta una situación más complicada es Piedralaves, donde las autoridades y servicios de emergencias han evacuado a los vecinos de la localidad por el alto riesgo de inundación de ríos, arroyos y presas de la zona. (Fuente: Europa Press/Guardia Civil/Cruz Roja/ PP/PSOE)