Pitbull llena el Palau Sant Jordi de calvas falsas

Barcelona, 4 de noviembre de 2026. El cantante estadounidense Pitbull vuelve a España 14 años después con su concierto en Barcelona de la gira "I'm Back!" y llena el Palau Sant Jordi de Barcelona, un regreso muy esperado por sus fans. Nos dijeron: 'Viene Pitbull, hace 15 años que no pasa por Europa, así que vas o vas', explica un fan. La espera se ha hecho notar: "Tenemos muchas ganas de poder entrar ya a celebrar y cantar con todo lo que tenemos". Traje con corbata, una calva falsa, perilla y gafas de sol para ir igual que el cantante; se han convertido en el uniforme oficial de los conciertos. "Vais a ver decenas de Pitbulls, algunos más altos que otros", nos explica un fan mientras se acaban de preparar; otro añade: "Es la marca de la casa, ¡no puedes ir a un concierto de Pitbull sin algo de él!".