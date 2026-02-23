Planas aboga por mantener el acuerdo comercial con EEUU: "Un acuerdo es un acuerdo"

Bruselas, 23 de febrero de 2026. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido que se respete el acuerdo comercial alcanzado el pasado verano con Estados Unidos pese a la incertidumbre generada tras el fallo del Tribunal Supremo estadounidense, que ha tumbado gran parte de los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump, llevando a la Casa Blanca a anunciar nuevas cargas mundiales del 15%. "Un acuerdo es un acuerdo", ha afirmado en su llegada al Consejo de Agricultura y Pesca que se celebra este lunes en Bruselas, alineándose con la posición expresada por la Comisión Europea, que ha reclamado a Washington que respete el pacto firmado en 2025 y no introduzca aumentos arancelarios adicionales que alteren lo acordado. (Fuente: Comisión Europea)