Madrid, 23 de noviembre de 2026. Llega Black Friday, y los consumidores en España se preparan y planifican mejor: buscan ofertas, comparan precios, y adelantan sus compras navideñas para ahorrar. Y para responder a esta demanda, Amazon lleva meses preparando su red logística. Todo ello en un Black Friday en el que el 71% de los consumidores tiene previsto comprar y el 58% planea adelantar sus compras de Navidad para aprovechar los descuentos, según un estudio realizado por Ipsos para Amazon. Pero encontrar buenas ofertas no es lo único relevante en Black Friday. Según el 40% de los consumidores, la confianza en las tiendas online también desempeña un papel fundamental a la hora de comprar. Y es que siete de cada diez consumidores españoles afirman que se sienten preparados para identificar y evitar posibles estafas online. Con más de un millón de ofertas disponibles hasta el 30 de noviembre, Amazon afronta un Black Friday en el que la planificación, las entregas rápidas y la confianza se convierten en elementos claves.