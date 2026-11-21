Vitoria, 21 de noviembre de 2026. El cabeza de lista al Congreso del PNV por Álava, Gorka Urtaran, ha advertido de que en los comicios del próximo día 29 se juega "algo mucho más importante" que "quién ocupa La Moncloa". "Nos jugamos Álava, nuestros pueblos, nuestro sector primario. Nos jugamos Euskadi", ha subrayado, asegurando que desea ser "el alavés en el Congreso" para que los intereses alaveses estén "en la agenda". En un acto en la localidad alavesa de Navarrete, Gorka Urtaran ha incidido en que "estas elecciones no van de elegir entre Sánchez o Feijóo", sino que "van de tener voz propia para defender a Álava o dejar que otros decidan por nosotros". (Fuente: Imágenes Cedidas)