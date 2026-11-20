Donostia, 20 de noviembre de 2026. El PNV ha reivindicado este 20 de noviembre, fecha en la que murió el dictador Franco hace 51 años, el valor de "la voluntad libre expresada en las urnas y el voto vasco frente al fascismo y el autoritarismo", y ha presentado cinco compromisos públicos que adquieren los candidatos de la formación jeltzale en defensa de la democracia, la libertad y el autogobierno. La cabeza de lista del PNV por Gipuzkoa al Congreso, Maribel Vaquero, ha hecho públicos estos compromisos en un acto electoral en el Palacio de Aiete de Donostia/San Sebastián, acompañada por el presidente del EBB, Aitor Esteban, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y miembros de la candidatura jeltzale al Congreso y Senado. (Fuente: PNV)