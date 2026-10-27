Podemos pide prudencia pero no descarta agentes infiltrados tras los disturbios

Madrid, 27 de octubre de 2026. La secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso, Ione Belarra, ha pedido este martes prudencia a la hora de determinar quién está detrás de los disturbios registrados en Barcelona y Bilbao, pero sin descartar que puedan estar implicados policías infiltrados o personas de extrema derecha. "Yo quiero ser prudente porque el propio movimiento antifascista vasco se desmarcaba de esta cuestión", ha afirmado en una rueda de prensa en el Congreso. (Fuente: Congreso)