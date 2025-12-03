Policía desarticula grupo que robaba vehículos para montar piezas en turismos siniestrados dana

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal, ubicado en la localidad alicantina de La Nucía, y presuntamente especializado en el robo de vehículos cuyas piezas montaban en otros turismos originarios de siniestros, en su mayoría procedentes de la DANA. Han sido detenido tres varones como presuntos responsables de los delitos de robo de vehículo a motor, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. Las gestiones realizadas sobre la posible procedencia de los automóviles siniestrados sobre los que estarían montando las piezas de los vehículos previamente robados, revelaron que se trataba coches siniestrados durante el fenómeno de la DANA ocurrido en Valencia el pasado año. Los turismos eran comprados a particulares directamente con dinero en efectivo, centrándose en vehículos de gama media-alta de una misma marca.(Fuente: Policía Nacional)