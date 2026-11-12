PP dice que auditará "hasta el último euro" del Gobierno tras la investigación de las pulseras

Madrid, 12 de noviembre de 2026. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha avanzado que, tras las elecciones general es del 29 de noviembre, van a auditar "hasta el último euro" del dinero del Gobierno. Así lo ha manifestado en el Congreso de los Diputados después de que la Fiscalía Europea (EPPO) haya anunciado este jueves que está llevando a cabo una investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas de España por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género. (Fuente: Congreso)