Arrasate (Gipuzkoa), 19 de noviembre de 2026. El cabeza de lista del PP por Gipuzkoa al Congreso de los Diputados, Jon Echeverría, ha destacado que la formación popular propone bajar al 0% el IVA para los productos básicos, reformas para retener talento en Euskadi y promover el crecimiento de las cooperativas. En un acto en Arrasate, Echeverría ha mostrado la preocupación de la formación popular por el coste de la vida. Así, ironizando sobre que el pasado sábado les tiraron huevos, ha destacado que precisamente este producto "ha duplicado en su precio desde que Sánchez llegó a la Moncloa". Por ello, el PP propone bajar al 0% el IVA de los productos básicos "de la carne, el pescado, las verduras, las frutas y también los huevos". (Fuente: PP)