Madrid, 20 de noviembre de 2026. Grupo Albia celebró la tercera edición de los Premios Albia de Sostenibilidad. Unos galardones que reconocen iniciativas, dentro y fuera del sector funerario, que impulsan un futuro más responsable con las personas y el entorno. Gesit fue premiada por llevar al sector funerario soluciones de construcción sostenible. Fundación Cudeca, por un proyecto que utiliza sensores no invasivos, dispositivos inteligentes y análisis de datos para mejorar la atención en casa a pacientes en cuidados paliativos. Fundación Salud y Persona, por su asistencia psicológica de urgencia para acompañar a las familias durante el duelo. Y HOGAR SÍ, por garantizar cuidados paliativos y últimas voluntades a personas sin hogar. Además, esta edición estrenó dos novedades. Asimismo, la compañía otorgó tres premios honoríficos al Pacto Mundial de la ONU España, al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), y, por último, al periodista y presentador, Roberto Brasero. La gala, que estuvo conducida Christian Gálvez, reunió a empresas, instituciones y entidades comprometidas con la innovación y el desarrollo sostenible.