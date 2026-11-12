Presentan un decálogo para impulsar el uso de la IA en la auditoría de cuentas

Valencia, 12 de noviembre de 2026. El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España ha presentado un decálogo de buenas prácticas para el uso responsable de la Inteligencia Artificial en los pequeños y medianos despachos de auditoría. Lo ha hecho en el 27º Congreso Nacional de Auditoría, que se celebra en el Palacio de Congresos de Valencia. El decálogo incorpora diez recomendaciones para incorporar la IA al trabajo de los despachos, de forma que esta tecnología esté siempre al servicio de los auditores. La participación de cerca de 400 estudiantes en el Congreso demuestra el interés de los jóvenes en la profesión. Además, el ICJCE ha pedido al próximo gobierno cinco reformas para el sector de las auditorías, incluyendo la creación de un supervisor independiente o regular la información sobre sostenibilidad de las empresas. El 27º Congreso Nacional de Auditoría ha reunido a cerca de 800 profesionales y más de 100 de firmas, que representan a cerca del 90% de la facturación del sector.