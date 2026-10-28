Presidente de Iryo envía sus condolencias a las familias y pide dejar paso a la investigación

Urda, Toledo, 28 de octubre de 2026. El presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, ha enviado un mensaje de pésame a las familias de las víctimas mortales y personas heridas en el accidente ferroviario ocurrido en la localidad de Urda, en la provincia de Toledo, donde el balance oficial apunta a 64 fallecidos. En declaraciones a los medios desde el lugar del accidente, ha asegurado que está pasando un momento de "profundo duelo y dolor" por algo que "no debería de haber ocurrido nunca". (Fuente: CMMEDIA)