Primeros afectados por el siniestro de Urda llegan a Santa Justa: "Las imágenes eran horribles"

Sevilla, 28 de octubre de 2026. Uno de los afectados en el accidente ferroviario en Urda (Toledo) que ha llegado en la noche de este miércoles en transporte alternativo a la estación de Santa Justa en Sevilla, Sebastián Herrero, ha comentado que "por suerte, yo viajaba en la parte delantera del tren, en los primeros vagones. He tenido suerte, porque nosotros hemos tenido un impacto bestial, pero de una manera u otra todos los pasajeros del vagón hemos podido salir por nuestro propio pie" y ha añadido que las últimas horas han resultado "confusas" y "especialmente duras", sobre todo tras conocer las noticias que trascendían a través de los medios de comunicación sobre el estado del resto de pasajeros, algunos de los cuales han fallecido como consecuencia del accidente.