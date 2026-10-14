Protesta de agricultores con 1.000 payeses y 200 tractores desplazados en Barcelona

Barcelona, 14 de octubre de 2026. Tractores procedentes de toda Catalunya han llegado este miércoles a partir de las 12.30 a la sede de la Delegación del Gobierno en Catalunya para participar en una manifestación que reclama una "reforma estructural del sector agrario para las crisis continuadas que sufre la payesía". La coordinadora nacional del sindicato Unió de Pagesos (UP), Raquel Serrat, ha cifrado en 1.000 los payeses movilizados y en 200 los tractores desplazados a la capital catalana para reclamar a las administraciones "medidas estructurales" y no parches para hacer del suyo un sector esencial y estratégico de Catalunya.