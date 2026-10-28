Una psicóloga destaca la importancia del acompañamiento emocional a víctimas tras una tragedia

Valencia, 28 de octubre de 2026. El acompañamiento psicológico a las personas que sufren tragedias como las del accidente ferroviario de Urda (Toledo) es fundamental desde el primer momento, ya que estas personas, en pleno "shock y bloqueo", necesitan sentirse "acompañadas, entendidas y protegidas". Así lo destaca, Belén Colomina, integrante del grupo de emergencias del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana. La profesional ha relatado que, en los primeros momentos de un siniestro como este, es "imprescindible que las personas se sientan acompañadas con un apoyo práctico que les pueda orientar en esta primera respuesta ante el shock, bloqueo y desorientación en el que se están encontrando". "Restablecer la sensación de seguridad es imprescindible en los primeros momentos", ha aseverado.