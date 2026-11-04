PSOE sugiere que si Antonio Sanz actuara como Puente debió dimitir tras incendio de Almería

Sevilla, 4 de noviembre de 2026. La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha opinado este miércoles que Óscar Puente "ha hecho lo correcto" al presentar su dimisión como ministro de Transportes tras los graves accidentes ferroviarios de Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba) que se han registrado este año, y ha sugerido que si el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Gobierno andaluz, Antonio Sanz (PP-A), actuara con el mismo criterio, debió "haber dimitido" tras el incendio forestal registrado el pasado verano en Los Gallardos (Almería) en el que, "por no mandar un mensaje, por no avisar a la gente" con el sistema 'Es-Alert', "fallecieron 15 personas".