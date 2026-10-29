Psoriasis: innovación y atención personalizada para mejorar el cuidado de los pacientes

Barcelona, 29 de octubre de 2026. Con motivo del Día Mundial de la Psoriasis, Almirall pone el foco en la importancia de seguir mejorando la atención de los pacientes y avanzar hacia procesos asistenciales más innovadores y personalizados en dermatología. Desde su especialización en dermatología médica, la compañía combina su apuesta por la investigación con la colaboración con los profesionales sanitarios y de farmacia hospitalaria1. En este recorrido, la Farmacia Hospitalaria desempeña un papel clave para trasladar la innovación a la práctica asistencial. La mejora de los procesos y el potencial de herramientas como la inteligencia artificial abren nuevas posibilidades para el seguimiento de los pacientes, también en psoriasis. Más allá de las nuevas herramientas, mejorar el proceso asistencial implica también acercar el conocimiento científico a la práctica diaria y avanzar hacia una atención cada vez más personalizada. Investigación, nuevas herramientas y atención personalizada son distintas vías para seguir mejorando los procesos asistenciales en dermatología.