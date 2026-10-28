Puig presenta Vision 2032, su hoja de ruta para superar los 8.000 M€ en ventas netas

Barcelona, 28 de octubre de 2026. La compañía multimarca de belleza premium Puig ha presentado hoy, en el marco de su Capital Markets Day, su plan estratégico Vision 2032, en el que establece el objetivo de superar los 8.000 millones de euros de ventas netas anuales en 2032, impulsando el crecimiento orgánico y escalando de forma rentable su portfolio principal. La compañía prevé alcanzar en ese ejercicio un margen de EBITDA ajustado superior al 22,5%, equivalente a más de 1.800 millones de euros, y situarse entre las cuatro mayores compañías mundiales de belleza premium y entre las dos primeras del segmento de fragancias. La estrategia se centra en redoblar la apuesta por las Fragancias Prestige, reforzar el liderazgo en Fragancias Nicho, desplegar el potencial de Charlotte Tilbury, que aspira a multiplicar su negocio por 1,5 hasta 2032, y construir una plataforma mundial de dermocosmética. La compañía también quiere reforzar su presencia en Europa y Latinoamérica, acelerar su crecimiento en Estados Unidos y ganar terreno en Asia-Pacífico. Para alcanzar estos objetivos, Puig apuesta por una organización más integrada. Prevé además acelerar su estrategia digital y aplicar la inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones. En 2025, Puig registró unas ventas de 5.042 millones de euros. La compañía vende sus productos en más de 150 países y tiene oficinas y filiales en 33 de ellos.