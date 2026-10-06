Puigdemont celebra la amnistía pero dice que "hoy no se soluciona nada" del conflicto político

Waterloo, 6 de octubre de 2026. El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha celebrado el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la Ley de Amnistía, pero ha avisado de que "hoy no se soluciona nada" del conflicto político entre Catalunya y el resto de España. "La amnistía forma parte de fórmula para la solución del conflicto histórico que existe entre Catalunya y España, pero la amnistía no es en sí misma su solución", ha asegurado este martes en una declaración desde la 'Casa de la República' en Bélgica. (Fuente: Oficina President Puigdemont)