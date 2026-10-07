La Reial Senyera y la espada de Jaume I lucen ya en el Salón de Cristal del Ayuntamiento

Valencia, 7 de octubre de 2026. La Reial Senyera y la espada del rey Jaume I lucen ya expuestas en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València para recibir la visita de los valencianos y ciudadanos de otros lugares que quieran apreciarlas de cerca y rendirles homenaje coincidiendo con la próxima celebración del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Este año se conmemora también el 750 aniversario de la muerte de este monarca.Estos dos objetos, estrechamente vinculados a la historia de València y a la conquista de este territorio por parte de Jaume I en 1238, se exhibirán en esas dependencias del consistorio de la capital valenciana hasta este jueves. Del mismo modo, el arma del rey desfilará este año junto a la Reial Senyera por las calles de València en la Procesión Cívica que se llevará a cabo el viernes por el Día de la Comunitat Valenciana.