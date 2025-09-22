El restaurante 'TerZio' gana el premio ‘El mejor Paquito de España 2025’

La elaboración de Saúl Sanz, de TerZio, ha sido elegido 'El mejor Paquito de España 2025' en su segunda edición del concurso. Un reconocimiento que ha recibido tras ser valorado por un jurado de expertos en gastronomía y responsables de INTEROVIC que han valorado las 7 propuestas presentadas de diferentes comunidades autónomas. Un certamen impulsado por la Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino, con el que buscan reconocer la excelencia en la preparación del bocadillo de cordero entre las diferentes versiones que se han presentado al concurso. Una iniciativa que pone en valor el cordero nacional, especialmente entre el público joven, y muestra la versatilidad de una carne tierna y sabrosa.