El Rey traslada su "pésame, apoyo y cariño" a los afectados en un momento "tan duro"

Valencia, 28 de octubre de 2026. Su Majestad el Rey Felipe VI ha transmitido "el pésame, apoyo y cariño" de la Casa Real en un momento "tan duro y tan difícil" como el trágico accidente ferroviario sucedido en la mañana de este miércoles en Urda (Toledo). El monarca se encontraba a primera hora en Bétera (Valencia) para asistir al ejercicio 'GRIFO 2026' del Regimiento de Defensa NBQ Valencia no 1. Campo de maniobras de la Base Militar Jaime I. Allí el Rey ha tenido conocimiento de "la noticia del terrible accidente del AVE cerca de Toledo", ha explicado Felipe VI a los medios de comunicación. "Lo primero es lamentar el terrible accidente con aparentemente el número elevado de víctimas mortales y muchos heridos. Sé que están en pleno proceso de atención de la emergencia y están recuperando y analizando todas las circunstancias", ha señalado.