Los Reyes visitan a los heridos de Urda y piden "medidas para que no vuelva a suceder"

Toledo, 29 de octubre de 2026. Los Reyes han visitado a los heridos del accidente ferroviario de Urda en el Hospital Universitario de Toledo. Tras más de hora y media con afectados y familiares, Felipe VI ha reclamado esclarecer lo ocurrido y evitar que vuelva a suceder. "La investigación tiene que servir para determinar cómo y por qué ha sucedido esta catástrofe. Tendrán que estudiarse las medidas que hay que adoptar para que esto no vuelva a suceder", ha señalado el monarca. (Fuente: Europa Press y Casa Real)