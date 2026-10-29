Robopedics explica 'Awake', el robot que ayuda en la recuperación a pacientes de ictus

Madrid, 29 de octubre de 2026. Declaraciones del CEO y fundador de Robopedics, Iván Martínez, y de la presidenta de la Fundación Visible, Patricia Ripoll. Martínez ha explicado el robot 'Awake', "una tecnología robótica disruptiva que asiste a pacientes con secuelas de ictus en la recuperación de la movilidad de las extremidades inferiores, permitiéndoles volver a caminar tras perder la capacidad de movimiento en uno de los lados del cuerpo". Por su parte, Ripoll ha señalado que "los profesionales reclaman tiempo, seguridad, menos carga de trabajo y menos carga asistencial" y ha subrayado que lo que necesitan son "tecnologías o soluciones que ayuden a reducir todos estos problemas".