Rodríguez pide trasladar la defensa de la vivienda a las urnas

Madrid, 12 de noviembre de 2026. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha destacado este jueves la participación en la huelga general por el derecho a la vivienda del 11 de noviembre y ha pedido trasladar esa movilización a las urnas en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, al tiempo que ha defendido los decretos aprobados por el Gobierno para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta asequible. Durante su intervención ante la Diputación Permanente del Congreso para defender el Real Decreto-ley 29/2026, la ministra ha recordado que "cientos de miles de personas" salieron ayer a la calle para reclamar "algo tan de sentido común como que el alquiler no se coma su salario". "Quienes ayer ejercieron su derecho a la huelga, su derecho constitucional a la huelga, también su derecho a manifestarse, su derecho a la protesta, saben que defender el derecho a la vivienda pasa también por ejercer su derecho al voto", ha afirmado Rodríguez, que ha animado a la ciudadanía a apoyar en las urnas a los partidos que defienden este derecho. (Fuente: Congreso)