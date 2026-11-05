RR.HH, sector "clave" para liderar la transformación de las empresas en la era de la IA

Madrid, 5 de noviembre de 2026. Declaraciones de Amaia Noguera Lasa, socia de McKinsey & Company; Antonio Dvorák Pérez, director de Transformación Cultural y Digitalización de Personas de Telefónica; Virginia Garrido, directora de Recursos Humanos y Sostenibilidad de IKEA en España; Marta Cadenas, responsable de Talento y Cultura para áreas corporativas de BBVA; y Laura López Giacola, responsable de Recursos Humanos de Danone Iberia, que han destacado el papel estratégico de Recursos Humanos en la transformación empresarial. Todos coinciden en que el reto no es simplemente "hacer más con menos", sino conseguir que los trabajadores desarrollen nuevas capacidades y aporten mayor valor, con un acompañamiento basado en la confianza, la formación y el aprendizaje colectivo.