RTVA y CAA asumen sus cargos en un acto con Moreno en el Parlamento de Andalucía

Sevilla, 4 de noviembre de 2026. El reelegido como director general de la Agencia Pública Empresarial de Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, así como los integrantes del consejo de administración de la radio televisión pública andaluza y los del Consejo Audiovisual de Andalucía recientemente elegidos han tomado este miércoles, 4 de noviembre, posesión de sus puestos en dos actos celebrados de forma consecutiva en el Parlamento a los que han asistido tanto el presidente de la Junta, Juanma Moreno, como la presidenta de la Cámara andaluza, Ana Mestre, y el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Gobierno andaluz, Antonio Sanz.