Rufián critica la "hostilidad" policial pero carga la responsabilidad al PSOE por la gestión

Madrid, 12 de noviembre de 2026. El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha denunciado la existencia de "una parte del poder policial que va en contra de este Gobierno". Sin embargo, ha trasladado también críticas directas al PSOE, asegurando que "al final no hay que descargar de responsabilidad al PSOE, que siempre se va de rositas" porque "al final el PSOE gobierna este país y si la policía le da de hostias a la gente en la calle por la cara, pues alguna responsabilidad tendrá". (Fuente: Congreso)