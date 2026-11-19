Pamplona, 19 de noviembre de 2026. La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Navarra y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado que el cara a cara que se celebra este jueves entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, va a "contraponer dos modelos". Por un lado, ha señalado, "una buena política" representada por el PSOE, "de defensa del Estado del Bienestar, una política internacional que alza la voz ante guerras ilegales", y, por otro, "el insulto, la mala educación, el odio y las cero propuestas para hacer avanzar este país" que a su juicio representa el PP.